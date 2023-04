Golf: Rahm vince, in rimonta, l'Augusta Masters e torna n.1 al mondo

Grande impresa dello spagnolo che dedica il successo allo scomparso Seve Ballesteros. Secondo Slam in carriera e premio in denaro da 3.24 milioni di dollari.

10-04-2023 08:28

Jon Rahm, spagnolo di 28 anni, ha conquistato l’Augusta Masters 2023. Ha indossato così la mitica giacca verde, tornando anche N.1 al mondo.

Augusta Masters, la splendida rimonta di Rahm

Una rimonta leggendaria che si è conclusa con una vittoria speciale. Jon Rahm ha vinto l’Augusta Masters 2023 con una finale da applausi. Ha chiuso a -12, mettendosi alle spalle gli americani Brooks Koepka e Phil Mickelson, entrambi a -8.

Per il fuoriclasse spagnolo si tratta del primo successo all’Augusta Masters e del secondo Slam della sua carriera, dopo gli US Open del 2021. Jon Rahm ha dedicato la vittoria a Seve Ballesteros, l’ultimo spagnolo ad aver vinto l’Augusta Masters, deceduto nel 2011 per un tumore: “Questo era per Seve”, la dedica dello stesso Jon Rahm non appena ha conquistato la vittoria. Un successo che ha esaltato l’intero mondo e, in particolare, i media spagnoli, tutti con grandi titoli per celebrare l’impresa di Jon Rahm.

Augusta Masters, tanta commozione nelle parole di Rahm

Al termine della splendida rimonta che l’ha portato a conquistare la leggendaria giacca verde, Jon Rahm si è lasciato andare alle emozioni: “Ovviamente tutti noi giocatori sogniamo cose del genere. Provi a visualizzare come sarà e come ti sentirai… Non avrei mai pensato che arrivare a piangere vincendo un torneo di golf, ma ci sono andato molto vicino alla 18° buca”, le sue parole riportate da Skysports.com

Rahm, grazie all’Augusta Masters torna N.1

Doppia soddisfazione per Jon Rahm che, grazie all’incredibile successo all’Augusta Masters 2023, ha un ulteriore motivo per festeggiare. Infatti, è tornato ad essere il nuovo n.1 del golf mondiale.

Lo spagnolo ha superato Scottie Scheffler (vincitore della scorsa edizione dell’Augusta Masters) e ora non ha più nessuno davanti a sé nel ranking mondiale. Jon Rahm si porta a casa anche un premio in denaro monster, pari a 3,24 milioni di dollari. E’ il quarto spagnolo ad indossare la giacca verde dopo Sergio Garcia, Jose Maria Olazabal e Seve Ballesteros.