Goran Pandev non cambia idea: è addio al calcio

Arrivata ad Euro 2020 come una delle due Nazionali debuttanti insieme alla Finlandia, la Macedonia del Nord non è riuscita ad andare oltre un’onorevole partecipazione, risultando però la prima formazione ad essere certa dell’eliminazione alla fase a gironi dopo appena due partite, perse contro Austria e Ucraina.

Ai giocatori del ct Angelovski non resta quindi che provare a salvare l’onore contro l’Olanda già qualficata agli ottavi e virtualmente certa del primo posto.

Poi, il pensiero sarà rivolto alle qualificazioni al Mondiale 2022, durante le quali però la squadra non potrà contare su Goran Pandev.

L’ex attaccante di Inter e Lazio, a scadenza con il Genoa il prossimo 30 giugno, ha infatti ribadito l’intenzione di lasciare il calcio, almeno a livello professionistico, dopo la fine di Euro 2020.

“Il contratto con il Genoa è in scadenza e non ho in programma di giocare a livello professionistico in futuro” ha dichiarato Pandev, che compirà 38 anni a luglio, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Olanda.

“Sto vivendo il picco della mia carriera, ho realizzato il sogno di giocare un grande torneo con la mia Nazionale. Sono felice di dire addio alla Macedonia in una competizione come questa e giocando contro l’Olanda alla Cruyff Arena: spero riusciremo a rendere felici tutti i tifosi”.

OMNISPORT | 20-06-2021 23:24