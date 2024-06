Euro2024: chi sono Musiala e Wirtz, i baby che fanno sognare la Germania

Gli eroi del 5-1 alla Scozia: il primo vanta già più di 100 presenze col Bayern, Florian è tra i protagonisti dell'exploit del Bayer Leverkusen

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La manita della Germania alla Scozia nella gara inaugurale di Euro2024 ha messo in luce il talento dei due ragazzi d’oro del calcio tedesco Musiala e Wirtz. Entrambi a bersaglio, si candidano a essere tra i protagonisti assoluti della rassegna.

La Germania si gode i suoi campioncini: ecco chi è Musiala

A 21 anni Jamal Musiala è già un veterano. Vanta, infatti, più di 100 presenze col Bayern Monaco e 30 con la nazionale tedesca. Quando si dice un predestinato: Jamal, nato a Stoccarda e con cittadinanza inglese (ha giocato anche nell’U21 dei Tre Leoni prima di scegliere la Germania), fu acquistato dal Chelsea all’età di 8 anni per poi approdare al Bayern nel 2019 e imporsi subito tra i big. Per il suo collo lungo e la corsa leggera fin da piccolo è affettuosamente chiamato ‘Bambi’, proprio come il cerbiatto. Trequartista rapido e dotato di grande tecnica, è reduce da una stagione da dieci gol e sei assist in Bundesliga.

Bambi a lezione dal professor Müller: i consigli di Thomas

Al Bayern Musiala ha avuto la fortuna di trovare un maestro speciale: Thomas Müller. L’esperto centrocampista offensivo tedesco ha accompagnato la crescita del classe 2003 allenandolo e fornendogli consigli preziosi come quello di entrare di più in area ed essere pericoloso. Non solo calcio nella vita di ‘Bambi’: Jamal è un appassionato di basket e da piccolo ha praticato anche l’Hapkido, un’arte marziale coreana. Ha anche avuto un approccio con il rugby e giocato in un club di scacchi: insomma, non si è fatto mancare niente. Dopo aver scoperto di essere intollerante al glutine, è stato costretto a rivedere la sua dieta anche per migliorare le sue prestazioni in campo.

Florian Wirtz: il gioiello del Leverkusen campione di Germania

Ecco l’altro golden boy del calcio tedesco: Florian Wirtz. Ventuno anni e una stagionr da 19 gol e 20 assist nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha vinto la Bundesliga per la prima volta nella sua storia, conquistando anche la Coppa di Germania. Soffiato al Colonia nel 2020, a 17 anni è diventato il calciatore più giovane ad aver esordito con le aspirine. Trequartista moderno capace di saper interpretare anche il ruolo di falso nueve, si è definitivamente importo grazie ad Alonso che è riuscito a esaltarne le qualità. È a buon diritto considerato uno dei migliori prospetti al mondo: Nagelsmann scommette anche sul suo talento per tentare di vincere l’Europeo davanti al proprio pubblico.