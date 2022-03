Gorini: "Partita eccezionale dei miei"

11-03-2022 23:16

Il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini applaude la sua squadra dopo il pareggio a Parma ma non nasconde un certo rammarico: “Sono rammaricato perché credo che abbiamo fatto una partita eccezionale sotto il profilo del carattere. Le condizioni non erano semplici, ma l’abbiamo interpretata bene e credo avremmo meritato di vincerla. Penso al palo di Del Fabro e all’espulsione di Visentin che ci ha messo in difficoltà. Nell’episodio del rigore siamo stati fortunati, ma la fortuna aiuta gli audaci: lo siamo stati e faccio i complimenti alla mia squadra”.

Cittadella sempre a un passo dalla zona playoff: “Io cerco sempre di puntare al massimo, di fare del proprio meglio. Credo dobbiamo puntare in alto, ci dobbiamo provare: intanto centriamo la salvezza, poi proveremo a puntare ai playoff”.

