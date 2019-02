Gossip su Brozovic, Nainggolan attacca Fabrizio Corona

Protagonista in negativo in campo, Radja Nainggolan torna far parlare di sé sul web per una lite con The King, il nuovo magazine online lanciato da Fabrizio Corona. Al centro della vicenda, una foto pubblicata dal profilo Instagram di The King che immortalava Marcelo Brozovic in un locale dopo la sconfitta dell’Inter con il Bologna. Postando l’immagine, Corona e i suoi collaboratori hanno taggato proprio Nainggolan, una mossa provocatoria che ha scatenato la reazione del centrocampista belga, accusato da sempre di avere una vita notturna molto attiva accompagnata quest’anno da prestazioni altalenanti sul campo da gioco.

LA REAZIONE. L’esca gettata da Corona ha funzionato, perché Nainggolan ha risposto al tag con un messaggio privato che, naturalmente, The King ha reso pubblico. “Taggami pure – scrive Nainggolan -, ma scrivete notizie di valore per favore! Questo non è il b38 – ovvero il locale dove il magazine diceva di aver beccato Brozovic – . Intanto già vedete i commenti per quanto siete credibili. Questo è il noto ristorante Yakut. Dopo la partita se ne è andato a mangiare qualcosa, si vede il narghilè sotto di lui… Svegliatevi! O almeno fate bene il vostro lavoro, grazie. Non inventate cose che non esistono”.

L’ACCUSA. Alla ramanzina del centrocampista, Corona e i suoi collaboratori hanno risposto per le rime, accusando Brozovic e lo stesso Nainggolan di scarsa professionalità. “Grazie caro del chiarimento – hanno replicato i responsabili del magazine in un messaggio reso pubblico – , sappiamo benissimo che conosci tutti i locali di Italia. Ciò non toglie che dopo la figuraccia è andato in un locale di tr… come al solito anziché starsene a casa. La cosa strana semmai è: come mai non c’eri anche tu? Lo sai benissimo che è un locale di tr…”. Nainggolan, stavolta, non ha risposto. Ma con i problemi in campo dell’Inter e il suo rendimento decisamente al di sotto delle aspettative è molto probabile che il centrocampista belga attirerà su di sé nuove critiche.

