Gp Aragon, FP1: Espargarò su Aprilia il più veloce

16-09-2022 11:21

Si è alzato il sipario questa mattina sul Gp di Aragon in Spagna.

Le prime prove libere di questo venerdì, hanno visto chiudere in prima posizione Aleix Espargaro. Lo spagnolo dell’Aprilia ha infatti chiuso il suo miglior giro in 1:48.686, precedendo Francesco Bagnaia su Ducati. Terzo tempo per la Suzuki di Alex Rins, mentre in quarta posizione si piazza la KTM di Brad Binder. Chiude la top 5 Takaaki Nakagami, fresco del rinnovo con Honda LCR.

Dietro al pilota giapponese, Johan Zarco ha chiuso con il sesto tempo, mentre settimo si è posizionato Enea Bastianini. La top ten si chiude con l’ottavo tempo di Miguel Oliveira su KTM, che precede la coppia Yamaha formata dal duo Quartararo e Morbidelli.

Fari puntati anche su Marc Marquez che tornava in pista dopo la quarta operazione al braccio. Per l’otto volte campione iridato arriva il dodicesimo tempo sulla sua Honda, dimostrando di essere comunque a suo agio, nonostante la lunga assenza.

MOTOGP, GP ARAGON, CLASSIFICA FP1

1. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2. BAGNAIA Francesco (Ducati)

3. RINS Alex (Suzuki)

4. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

5. ZARCO Johann (Ducati)

6. BASTIANINI Enea (Ducati)

7. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

8. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

9. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

10. MARINI Luca (Ducati)

11. MARQUEZ Marc (Honda)

12. MARTIN Jorge (Ducati)

13. MILLER Jack (Ducati)

14. BEZZECCHI Marco (Ducati)

15. VIÑALES Maverick (Aprilia)

16. CRUTCHLOW Cal (Yamaha)

17. MIR Joan (Suzuki)

18. MARQUEZ Alex (Honda)

19.ESPARGARO’ Pol (Honda)

20.BINDER Brad (Ktm)

21. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

22. GARDNER Remy (Ktm)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)