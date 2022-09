GP Aragon, FP2: Jorge Martin su Ducati Pramac il più veloce

16-09-2022 15:22

Terminata da pochi minuti la seconda sessione di prove libere sul circuito di Aragon, in Spagna.

Se questa mattina il più veloce era stato Aleix Espargarò, nel pomeriggio il best crono lo mette a segno Jorge Martin che in mattinata aveva fatto registrare il dodicesimo parziale. Il pilota spagnolo su Ducati Pramac ha girato in 1:47.402 precedendo di soli 74 millesimi il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo su Yamaha e di un decimo il compagno Zarco.

Chiudono la top five, Enea Bastianini con il quarto posto e Pecco Bagnaia con il quinto.

Sesto tempo per Alex Rins, che precede Vinales. Ottimo spunto di Marc Marquez al rientro dopo 106 giorni di assenza a causa della sua quarta operazione al braccio che chiude la seconda tornata di libere all’ottavo posto. Lo spagnolo migliora di tre posizioni il crono di questa mattina. Chiudono la top ten Miller e Luca Marini.

I risultati delle Libere 2 TOP TEN

1 J. MARTIN 1:47.402

2 F. QUARTARARO +0.074

3 J. ZARCO +0.107

4 E. BASTIANINI +0.181

5 F. BAGNAIA +0.237

6 A. RINS +0.263

7 M. VINALES +0.276

8 M. MARQUEZ +0.359

9 J. MILLER +0.398

10 L. MARINI +0.491