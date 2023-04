GP Argentina, Bagnaia: "Non mi spiego la caduta"

Il campione del mondo in carica: "Non c’è altro da fare che rimboccarsi le maniche e lavorare".

Zero punti conquistati da Bagnaia in Argentina, il campione del mondo in carica non nasconde la delusione: “Sinceramente è una caduta che non riesco a spiegarmi. Sono molto arrabbiato con me stesso, perché pensavo di aver più chiaro il quadro della situazione, ma evidentemente non era così. Non c’è altro da fare che rimboccarsi le maniche e lavorare“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia ha ammesso: “Purtroppo è stato un weekend difficile nel quale non ho mai avuto le stesse sensazioni del Portogallo, per questo ottenere un buon piazzamento era importante in ottica iridata. Mi girano le scatole, non resta che pensare ad Austin e concentrarsi per fare il meglio possibile“.