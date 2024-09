F1 Gp Baku, classifica piloti e costruttori: Leclerc e Norris recuperano su Verstappen, McLaren supera la Red Bull

Cosa è successo nel Gp di Baku, la vittoria di Piastri, il 2° posto di Leclerc e Norris che rosicchia punti a Verstappen. Come cambia la classifica piloti e costruttori del Mondiale di F1, McLaren in testa

Sempre più incerto il Mondiale di F1. Anche a Baku gara per cuori forti con gli ultimi giri al cardiopalma per i tentativi ripetuti di Charles Leclerc di ripassare Oscar Piastri che ha vinto con grande merito il GP di Azerbaijan. Un successo per la McLaren che permette alla scuderia di Woking di superare la Red Bull nel Mondiale costruttori. Peccato per la Ferrari che perde un possibile secondo e terzo posto sul podio per via dell’incidente tra Perez e Sainz al penultimo giro.

Gp Baku: il momento cruciale, Piastri che supera Leclerc

Alla fine a fare la differenza è stato quel sorpasso. Al 20° giro Oscar Piastri prende la scia e passa Leclerc sul lungo rettilineo d’arrivo. La Ferrari è stata all’altezza della McLaren ma la monoposto inglese è riuscita a sfruttare meglio le gomme hard specie nei primi giri dopo il pit stop. Leclerc ha scelto di essere gentile sulle gomme, forse anche lasciando passare l’australiano pensando poi di poterlo ripassare. Cosa che poi non è successa e nel finale le gomme del monegasco sono crollate.

F1, classifica piloti dopo Baku: Norris recupera su Verstappen, Leclerc a -78

Per effetto del 4° posto Lando Norris, partito 15° rimonta qualche punticino su Max Verstappen che però ha ancora ampio margine nonostante le difficoltà ora della Red Bull nei confronti della McLaren. Chi ha rimontato di più è Charles Leclerc col 2° posto ora a -78 a 7 gare dalla fine.

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 313 punti

Lando NORRIS (McLaren) – 254 punti

Charles LECLERC (Ferrari) – 235 punti

Oscar PIASTRI (McLaren) – 229 punti

Carlos SAINZ (Ferrari) – 184 punti

F1, classifica costruttori dopo Baku: McLaren supera Red Bull

Incredibile ma vero dopo 55 gare non c’è più la Red Bull in testa al mondiale marche. Con la vittoria di Piastri, il 4° posto di Norris contro il solo 5° di Verstappen e il dnf di Perez, la McLaren opera il sorpasso e va in testa al campionato costruttori. La Ferrari risale ma poco anche per effetto del dnf di Sainz.

McLaren– 476 punti

Red Bull – 456 punti

Ferrari – 425 punti

Mercedes – 311 punti

Aston Martin – 82 punti

F1: dopo il back to back, sosta poi Gp Baku

La pausa estiva è oramai un lontano ricordo per la F1. Dopo Olanda e Monza, all’orizzonte c’è un altro back to back. Il calendario del Mondiale 2024 porta tutti a Singapore che sulla carta potrebbe essere un’altra pista Ferrari, dove lo scorso anno vinse Sainz, unico successo fuori dal dominio Red Bull.