GP Catalogna Moto3, Foggia in pole

04-06-2022 14:29

Seconda pole position stagionale, e anche in carriera, per giunta nell’arco di tre gare, per Dennis Foggia. Il 21enne romano di Palestrina con la sua Honda Leopard Racing domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Catalogna classe Moto3 sul circuito di Montmelò, oggi ha preceduto di 138 millesimi il turco Deniz Oncu con la KTM Red Bull Tech 3 e di 247 lo spagnolo Izan Guevara sulla Gasgas Calresa Aspar Team. Il connazionale e compagno di squadra di Guevara e leader del mondiale Sergio Garcia si è classificato settimo, staccato di 439 millesimi. Sesto Riccardo Rossi con la Honda SIC58 Squadra Corse.