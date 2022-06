GP Germania Moto2, monologo di Fernandez

19-06-2022 13:15

Lo spagnolo Augusto Fernandez della Red Bull KTM Ajo ha vinto per distacco il Gran Premio di Germania classe Moto2 sul circuito del Sachsenring, per lui secondo successo stagionale e quinto in carriera nel motomondiale. Secondo è arrivato il suo connazionale e compagno di squadra Pedro Acosta, che ha prevalso in volata anche con un contatto senza conseguenze sul britannico Sam Lowes dell’Elf Marc VDS Racing Team, partito dalla pole position e leader nei primi giri, subito alle loro spalle è quarto il tedesco Marcel Schrotter della Liqui Moly Intact GP e quinto lo spagnolo Fermin Aldeguer della MB Conveyors Speed Up. È caduto a poco più di sei giri dalla fine il leader del mondiale Celestino Vietti del Mooney VR46 Racing Team, che resta leader con 8 punti sul giapponese Ai Ogura della IDEMITSU Honda Team Asia, oggi ottavo, e 12 su Fernandez. Decimo Tony Arbolino, compagno di squadra di Lowes, unico italiano al traguardo.