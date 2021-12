Grande d'Europa sul campione della Juve, i tifosi: “Cediamolo”

30-12-2021 09:19

Del rinnovo di Paulo Dybala si parla ormai da mesi, ma la firma dell’argentino ancora non è arrivata sul nuovo contratto con la Juventus. È c’è anche chi, tra i tifosi bianconeri, inizia a pensare che la squadra di Max Allegri possa fare a meno della Joya o che magari l’attaccante possa essere sostituito da un’altra stella.

Il Psg segue la situazione di Dybala

La prova che il sentimento dei tifosi juventini su Dybala sia ormai cambiato arriva ancora una volta dai social network, spietati nel commentare le voci che arrivano dalla Francia: secondo la stampa transalpina, infatti, il Psg starebbe monitorando la situazione di Dybala, pronto a imbastire una trattativa con la Juventus nel caso in cui la trattativa per il rinnovo dell’argentino saltasse definitivamente.

I tifosi bianconeri votano per la cessione

Secondo molti tifosi della Juve, infatti, la società farebbe bene a rompere gli indugi e cedere il giocatore. “Non c’è bisogno di monitorare, nel senso di sbirciare, se lo vuole per la collezione lo prenda, magari dandoci Verratti…”, scrive su Facebook Vincenzo augurandosi una mossa da parte del club parigino. “Sì Paulo, vai in Francia a giocare… li farai tanti gol”, aggiunge Olivier invitando Dybala a fare le valigie.

“Al Psg serve uno che occupi l’ultima poltrona rimasta libera in tribuna. Dybala è perfetto per il ruolo”, scrive Vincenzo, ironizzando sulle tante assenze per infortunio della Joya.

“Dybala al Psg? Al massimo lo prendono come raccattapalle”, aggiunge Armando con una certa cattiveria. Kreshan sogna: “Magari lo riusciamo a scambiare con Messi”. Ma Domenico spegne le fantasie dei suoi compagni di tifo: “Secondo me il Psg non prende Dybala neanche se glielo regaliamo”.

