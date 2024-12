Graziano Pellè e Viky Varga si sono lasciati: l'annuncio sui social, stavano insieme da 12 anni

Scoppia un'altra coppia da sogno: dopo Totti e Ilary e Icardi e Wanda Nara, è giunta al capolinea anche la storia tra l'ex centravanti della Nazionale e la modella ungherese.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Scoppia un’altra coppia. Dopo Wanda Nara e Mauro Icardi, è giunta al capolinea anche la lunga storia d’amore tra Graziano Pellè e la bellissima modella Viky Varga. A dare l’annuncio è stata proprio l’influencer, mentre l’ex attaccante ha preferito scegliere – al momento – la via del silenzio.

Pellè-Varga, fine della storia: l’annuncio social

In una storia postata su Instagram, dove conta più di 600mila follower, Viky Varga ha annunciato la separazione da Pellè, con cui si era sposata nel 2022 dopo dieci lunghi anni di fidanzamento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Seppur come sapete non parlo spesso della mia vita privata, penso sia corretto comunicarvi che Graziano ed io abbiamo deciso di separarci – ha scritto la modella ungherese -. I 12 anni trascorsi insieme sono stati pieni di bellissimi ricordi, crescita e momenti condivisi che porteremo sempre nel cuore. Vi chiedo gentilmente comprensione e rispetto per questo momento”.

Fonte: Viktoria Varga Instagram

Un amore sbocciato quando Pellè giocava in Olanda

La coppia si era conosciuta ai tempi dell’avventura dell’attaccante pugliese al Feyenoord, dove segnava gol a grappoli (50 in 57 presenze dal 2012 al 2014). Viky aveva solo 17 anni, Graziano dieci in più: nonostante la differenza d’età, i due hanno dato vita a uno splendido rapporto, sempre ben documentato sui social tra location da urlo e abiti da sogno.

Bellissimi, affiatati e alla moda: una coppia da copertina, insomma. Che ha resistito anche quando Pellè si è trasferito in Cina, tra le fila dello Shandong Taishan, dov’è rimasto per quattro stagioni, prima di chiudere la carriera in Italia col Parma nel 2021.

Come in una favola: il matrimonio a Ostuni

Dopo dieci anni di fidanzamento, il grande passo. A luglio del 2022 Pellè e Varga, che continua a far sognare i follower con scatti mozzafiato, si sono uniti in matrimonio in Puglia, terra dell’ex centravanti che Conte convocò anche agli Europei del 2016 (ricordate lo scavino horror a Neuer dagli undici metri?). Un ricevimento total white nella città bianca di Ostuni, of course.

E una parata di celebrities all’evento che si svolse nella suggestiva masseria della famiglia Mondadori: da Pantaleo Corvino a Dusan Tadic, passando per Koeman. Il lieto fine, però, non c’è stato. Come per Francesco Totti e Ilary Blasi. Come per Mauro Icardi e Wanda Nara. Anche la coppia Pellè-Varga, che non ha avuto figli, è scoppiata.