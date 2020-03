Graziano Rossi lapidario con Marquez

Graziano Rossi, il padre di Valentino, in un'intervista a Motorsport-Total non le ha mandate a dire a Marc Marquez: "Che rivalità sarà con il fratello alla Honda? A livello sportivo non credo che Marquez sia mai stato molto rispettoso con nessuno. Suo fratello sarà un rivale come un altro".

Graziano ha anche parlato del futuro del figlio ("È stata una buona offerta per Valentino. Yamaha scommette su tutti i piloti alla stessa maniera, Valentino è uno dei tre piloti Yamaha che potrebbe aspirare a grandi risultati. Il team privato di Petronas è molto buono"), e poi ha commentato l'arrivo di Jorge Lorenzo in Yamaha: "Credo che Jorge proverà a disputare alcune gare, penso che avrà l’opportunità. Forse Lorenzo sorprenderà tutti! Continua a essere un pilota a tutti gli effetti. Forse ritirarsi è una soluzione vantaggiosa per un pilota, perché molte volte è difficile per loro prendere questa decisione. Se fosse per i piloti, non smetterebbero mai, correrebbero fino ai 72, 73 anni".

SPORTAL.IT | 04-03-2020 16:52