Grifo e l'esclusione da Euro 2020: "Uno schiaffo in faccia"

Mancava davvero poco per essere convocato, eppure alla fine il Ct Mancini ha fatto altre scelte. Nonostante abbia quasi sempre fatto parte del giro azzurro, Vincenzo Grifo non è riuscito a trovare posto tra i convocati di Euro 2020. Una campagna vincente per gli azzurri, senza però il nativo di Pforzheim.

In un’intervista concessa alla rete tedesca ‘Sport1’, il fantasista italo-tedesco ha raccontato di quanto sia stato difficile accettare l’esclusione e di come Mancini gli abbia comunicato la decisione. “Mancini mi ha chiamato e mi ha spiegato in una breve conversazione di aver preso una decisione diversa. Sembrava difficile per lui fare quella scelta, ma non mi ha fornito motivazioni specifiche per la mancata convocazione. Sono stato felice che mi abbia chiamato personalmente. Alla fine ha fatto tutto bene, per quanto sia difficile ammetterlo. Gli devo comunque molto, mi ha dato la possibilità di giocare in azzurro. Non sono arrabbiato con lui. È stato uno schiaffo in faccia e ci sono voluti giorni per elaborarlo. Il calcio a volte è duro, ma come professionista ci devo convivere. Ho già vissuto molte battute d’arresto nella mia carriera e mi sono sempre rialzato. Lo farò anche questa volta. Ero deluso e orgoglioso allo stesso tempo. Mi sono ripreso durante le vacanze, ma non è stato facile”.

A risollevargli il morale è stato anche Christian Streich, suo allenatore al Friburgo, per Grifo una sorta di secondo padre. “Streich mi ha chiamato ed è stato carino da parte sua, non era tenuto a farlo. Abbiamo parlato, mi ha tirato su. Ha trovato le parole giuste e incoraggianti. È ciò che apprezzo di lui. Ero davvero felice”.

Gli ha riportato il sorriso anche una grande Italia, arrivata fino alla vittoria finale. Un percorso che Grifo si è goduto dal divano di casa. “Il titolo è stato assolutamente meritato, è una bella sensazione per tutta l’Italia. I ragazzi lo hanno guadagnato sin dal primo giorno. È arrivato grazie all’unità della squadra. E con la qualità”.

OMNISPORT | 15-07-2021 09:48