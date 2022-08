18-08-2022 11:30

L’entusiasmo del Milan, campione in carica. La solidità dell’Inter, vogliosa di riprendersi il titolo sfuggito l’anno scorso. La forza d’urto della rinnovata Juventus, rigenerata dai nuovi acquisti. Ma anche la Roma dei grandi colpi a costo contenuto, Dybala in primis, o la Lazio di Sarri. Persino la Fiorentina di Italiano, forte dei nuovi innesti e di un gioco brillante, o la “nuova” Atalanta di Gasperini. E il Napoli? Fino a qualche giorno fa, da molte autorevoli e accreditate griglie scudetto la formazione di Spalletti era praticamente sparita. Ma adesso può cambiare tutto.

Napoli, colpi di mercato a ripetizione

Merito delle ultime, clamorose operazioni di mercato portate a termine o in via di definizione dalla società di De Laurentiis. Prima è arrivato Simeone dal Verona, oggi tocca a Ndombele in prestito dal Tottenham. Poi sarà la volta di Raspadori, strappato al Sassuolo dopo un’estenuante telenovela iniziata a metà luglio e conclusasi (forse) un mese dopo. E c’è un altro ‘big’ in ballo per il Napoli: il portiere Navas, che potrebbe arrivare dal Psg nell’ambito dell’operazione Fabian.

Varriale cambia il suo giudizio sul Napoli

Colpi di grande spessore, indubbiamente, capaci di innalzare e non di poco il tasso tecnico e le potenzialità della formazione guidata da Spalletti. Qualcuno, tra gli addetti ai lavori, invita a rivedere le griglie stilate appena pochi giorni. È il caso del giornalista Enrico Varriale, che lo scorso 9 agosto aveva posizionato il Napoli al quarto posto e che ora scrive su Twitter: “Con gli acquisti ormai definiti di Ndombele, Raspadori e Simeone credo che qualche griglia sul Napoli, compresa la mia, vada un po’ rivista. Forse arriverà pure Navas ma, in attesa dei verdetti del campo, vanno fatti i complimenti a Giuntoli e al presidente De Laurentiis“.

Napoli da scudetto? Botta e risposta sui social

Sono in tanti a concordare sui social, anche se Guglielmo avvisa: “Fare pronostici ha poco senso oggi, conta avere consapevolezza di avere una rosa forte”. Quintino prova a sminuire gli ultimi innesti: “Raspadori e Simeone insieme non ne fanno uno buono”. Little Puskas invece scrive di Ndombele: “Quello che ha chiesto insistentemente di andar via perché è stato “panchinato” da uno scarto di quella “squadraccia” di Torino (Bentancur)“. Ma i tifosi del Napoli sono fiduciosi: “Ora voglio Navas e Nandez a centrocampo al posto di Demme“, scrive Fab. “Quest’anno ci divertiamo”, sentenzia Umby.

