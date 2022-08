13-08-2022 11:23

Non basta il mercato attuale a tenere in ansia i tifosi del Napoli: mentre continuano a ballare i nomi di Simeone (quasi ufficiale), Raspadori (più lontano), Ndombele (si tratta sull’ingaggio), Nandez (il piano-B), Kepa e Navas ecco arrivare anche una notizia che spaventa per la prossima stagione. La rivela l’esperto di mercato Paolo Bargiggia che lancia un retroscena sull’incontro tenutosi a Parigi tra Giuntoli e i dirigenti del Psg.

Per Bargiggia il Napoli ha dato un’opzione al Psg per Osimhen

Scrive Bargiggia su twitter: “Nel viaggio a Parigi di qualche giorno fa, Giuntoli non ha parlato solo di F.Ruiz e Navas con il PSG ma anche di Osimhen, molto stimato da Galtier e dal ds. Campos che lo hanno avuto al Lille. I francesi hanno un’opzione per la prossima stagione. Solo colloqui senza trattativa. Con certi giocatori e certi club per ora non c’è bisogno”.

I tifosi si dividono sul possibile addio di Osimhen

Fioccano le reazioni sui social: “E’ vero, è stato Galtier a far emergere Osimhen. Galtier è un allenatore stupendo,squadra di sconosciuti li ha resi top e fatto vincere titolo. Va al Nizza che stava per retrocedere, gli ha regalato qualificazione europea” o anche: “Per questo a Napoli hanno bloccato Simeone…”.

C’è chi osserva: “Osimhen gioca solo in profondità non sa fare scambi con i compagni, non me lo immagino con Mbappe, Neymar e Messi a fraseggiare. Il psg dovrebbe puntare altro” e chi pensa a presente: “L’importante è che quest’anno faccia 30 gol e arriviamo (in tutti i sensi) a lottare ovunque.. poi l’anno prox si vedrà”

Il web è scatenato: “Ci sta. Del resto se si spera negli sconti per Navas qualcosa va riconosciuta” e ancora: “L’anno prossimo probabilmente avremo un’altra “mini rivoluzione”..Probabilmente andranno via Osimhen, Lozano, Politano e Spalletti” e infine: “Vabbè è un opzione non è che lo hanno venduto. Può succedere come può non succedere”.

