Grosso: "Il primo gol ha sbloccato tutto"

23-02-2022 21:40

Il tecnico del Frosinone Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Reggina: “È stata una partita terminata con 20 occasioni a zero e nonostante ciò per poco non veniva riaperta. Loro avevano rinunciato ad attaccarci e di conseguenza non era facile trovare il varco giusto. Il gol di Charpentier ci ha facilitato le cose perché siamo riusciti a sbloccare una situazione non facile”.

“Noi proviamo a dare continuità a lavoro. La nostra bravura deve essere quella di credere in ciò che facciamo a prescindere dai risultati che condizionano i giudizi. Siamo stati bravi a non arrivare scarichi, come dico sempre a fine gara una bella doccia e deve scivolare tutto via”.

OMNISPORT