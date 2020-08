Guerra sul web tra tifosi di Napoli e Roma, ma non per Milik

Da settimane Roma e Napoli sono in contatto per concludere affari importanti per la campagna acquisti di entrambi i club. Nelle ultime ore, in particolare, sarebbero accelerate le trattative per il trasferimento di Arkadiusz Milik in giallorosso.

Il Napoli pronto a tornare all’assalto per Veretout

“Asse caldo tra Roma e Napoli – ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter -: i giallorossi vogliono chiudere per Arek Milik con Cengiz Under che approderebbe in azzurro. Il Napoli parallelamente insiste per Jordan Veretout, che testa la prima scelta di Gattuso per la mediana”.

L’affare Milik-Under potrebbe concludersi se la Roma trovasse l’accordo con la Juventus per il trasferimento di Edin Dzeko in bianconero e al Napoli potrebbe finire anche il trequartista classe 2001 Alessio Riccardi, stella della Primavera giallorossa.

Ma più che l’eventuale partenza di Milik da una parte, Riccardi e Under dall’altra, a far discutere i tifosi sul web è l’eventuale cessione di Veretout. Sul francese s’è aperta una vera e propria battaglia tra romanisti e napoletani a colpi di tweet.

La battaglia tra tifosi per il francese

“L’agente ha detto per la centesima volta che Veretout resta alla Roma”, scrive Gianluca nei commenti al tweet di Schira. E la napoletana Cri ribatte: “Come quando De Laurentiis disse che Higuain non si sarebbe mosso dal Napoli e che mai sarebbe andato alla Juve”.

“Ma davvero abbiamo la possibilità di prendere Veretout?” si chiede Pocho. A rispondere è il giallorosso Wall, che prova a spegnere l’entusiasmo dei napoletani: “Zero, resta qui”. Nella discussione si inserisce Libo: “Si si, poi gli offriamo mezzo milione in più e corre a Napoli”. “Può anche correre ma ha in contratto fino a giugno 2024 – aggiunge Wall – quindi non c’è possibilità alcuna perché per la Roma è incedibile”.

Anche Alessandro sbotta: “Forse non avete capito, dopo che il suo agente ve lo ha ribadito 10 volte, lo ripeto io: Veretout non si muove!”.

