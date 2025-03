Arda Guler snobba l'Inter e Calhanoglu: "Voglio giocare nel Real Madrid, hanno un piano per me e io ci credo"

Il trequartista turco non ha intenzione di salutare Madrid troppo facilmente e frena la cessione all'Inter: "Il mio desiderio è aiutare il Real a vincere", ha dichiarato.

Per Arda Guler, l’Inter ha mollato la presa su Nico Paz e smosso il connazionale Calhanoglu, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi a Milano. Ma il turco del Real Madrid sembra avere altri piani per il suo futuro. Come la prenderà l’Inter?

Inter, non basta Calhanoglu, Guler vuole il Real

Arda Guler non sembra essere intenzionato a salutare il Real troppo facilmente. Poco utilizzato da Ancelotti, il gioiellino turco era pronto a essere sacrificato (in prestito) nella prossima sessione di mercato. Oltre a qualche club di Bundesliga, s’era fatta avanti l’Inter, che per lui aveva accettato di mollare la presa su Nico Paz, destinato a restare un altro anno al Como, sotto il controllo madridista.

Marotta e Ausilio hanno pure “armato” Calhanoglu, connazionale e amico di Guler, per avvicinare sensibilmente l’obiettivo: “Arda è un giocatore importante, è il mio fratellino, gli voglio bene e vorrei venisse a giocare da noi”, aveva dichiarato il centrocampista nerazzurro dopo la gara di andata di Nations League contro l’Ungheria.

Peccato, però, che Guler, almeno per il momento, non sembra così convinto di svestire la casacca dei Blancos per indossare quella dell’Inter. Vorrebbe giocarsi le sue carte al Real, pur consapevole di partire piuttosto indietro nelle gerarchie di Ancelotti. Lo ha fatto sapere dopo il 3-0 rifilato all’Ungheria nella gara di ritorno, maturato anche grazie a un suo gol e a quello di Calhanoglu.

“Sono venuto al Real Madrid per giocare ed essere importante per questa squadra. Non smetterò di lottare fino a quando non otterrò ciò che voglio. Il Real mi ha dato un piano, io ci credo ancora. Ho persino comprato casa a Madrid”, ha tagliato corto Guler, inviando un messaggio chiaro e diretto all’Inter.

Guler promette amore al Real, ma rimarrà a Madrid?

Ci sarà da faticare tanto per convincere Guler a cambiare idea. Il giovane fantasista, che il Real ha prelevato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro, vuole restare a Madrid: “Lavoro duramente per questo, sono sempre pronto a giocare e l’ho dimostrato. Adoro i tifosi del Real Madrid, il loro sostegno significa molto per me”, ha commentato il classe 2005.