L’Inter vuole Güler, Calhanoglu in pressing sul connazionale: ecco come può convincerlo

Arda Güler è l’obiettivo dell’Inter per aggiungere qualità al proprio organico nella prossima stagione: per raggiungere l’obiettivo è sceso in campo anche Hakan Calhanoglu, connazionale del trequartista che sta provando a convincerlo mentre i due sono impegnati con la Turchia.

Nico Paz lontano, l’Inter vira su Güler

Imprevedibilità, qualità nel trattare la palla, capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno: l’Inter cerca un giocatore con queste caratteristiche per la prossima stagione e dopo aver capito che il Real Madrid difficilmente si lascerà soffiare Nico Paz si sta orientando su un altro trequartista di proprietà dei blancos.

Si tratta di Arda Güler, 20enne talento turco che sta trovando poco spazio nella squadra di Carlo Ancelotti. E per convincere Güler è sceso in campo anche il connazionale Hakan Calhanoglu.

Inter, Calhanoglu in pressing su Güler

Calhanoglu ha parlato apertamente della possibilità di ritrovare Güler nell’Inter nell’intervista concessa ai media del suo paese dopo la vittoria per 3-1 della Turchia sull’Ungheria nei playout della serie A/B della Nations League.

“Arda Güler è un giocatore molto importante, un fratello a cui tengo molto”, ha dichiarato Calhanoglu prima di andare in pressing sul 20enne connazionale. “Mi piacerebbe venisse a giocare con noi – ha aggiunto Calhanoglu -. Il mio consiglio è che vada dove può giocare di più, lo merita”.

La “corte” di Calhanoglu a Güler

Per Calhanoglu, dunque, Güler è sacrificato al Real Madrid, mentre all’Inter avrebbe lo spazio che merita. Di sicuro, ha detto apertamente il centrocampista, i nerazzurri lo accoglierebbero a braccia aperte. “Alla fine tutte le squadre vorrebbero giocatori di qualità come Arda – le parole di Calhanoglu – Non so com’è la sua situazione al Real, non voglio entrare nei dettagli. Alla fine decide lui”.

Güler comprimario al Real Madrid

Sbocciato nel Fenerbahce, che lo ha fatto esordire a soli 16 anni e di cui è diventato titolare a 17, Güler è stato acquistato dal Real Madrid nell’estate del 2023, quando aveva solo 18 anni, per circa 20 milioni di euro. Un brutto infortunio al menisco ha rallentato il suo inserimento nella squadra di Ancelotti, dove poi il turco ha faticato a trovare spazio a causa dell’eccezionale concorrenza nello spogliatoio: in questa stagione Güler ha visto più che raddoppiare il proprio minutaggio complessivo (ha superato i mille minuti in campo, in quella di esordio erano stati solo 442’), ma resta comunque un’alternativa nel ruolo di trequartista destro o centrale dietro i titolari Rodrygo e Bellingham ed anche Brahim Diaz. Di sicuro, come sottolineato da Calhanoglu, nell’Inter troverebbe un ruolo più centrale.