Il pilota britannico è amato e rispettato dalla scuderia tedesca, sempre pronta a venire incontro ai suoi desideri

30-01-2023 13:00

Lewis Hamilton non ha ancora rinnovato con la Mercedes, ma ci sono molti segnali che lasciano pensare che la firma sia la naturale conseguenza di un feeling tra pilota e scuderia che si concretizza in tanti gesti. Anche se l’ultima stagione non è stata foriera di vittorie, il sette volte campione del mondo svela perché sia così legato alla macchina, alla scuderia, alla marca tedesca.

Hamilton: Mercedes sempre vicina alle sue battaglie

Hamilton non è solo un grande campione di Formula Uno, ma un’icona mondiale perché si è sempre esposto anche oltre lo sport. Il britannico, sfruttando la popolarità derivante dalle sue tante vittorie, ha sposato nel tempo diverse cause che vanno ben oltre il circus automobilistico. Si è sempre battuto per l’inclusione e il supporto delle diversità, contro ogni tipo di razzismo e discriminazione. Lui che da bambino è stato bullizzato proprio per il colore della sua pelle.

Uno dei gesti più eclatanti di Hamilton è stato l’inginocchiarsi prima di ogni Gran premio per sensibilizzare sul Black Lives Matter, movimento nato negli Stati Uniti. Tanti i messaggi politici scaturiti dalle t-shirt del campione, sempre in prima linea e appoggiato in ogni sua iniziativa e battaglia dalla Mercedes. Anche quando a livello pubblico ci si divideva sulle posizioni di Lewis.

Mercedes tutta nera: fu di Hamilton il suggerimento

Nel 2020 la Mercedes decise di dipingere le sue macchine: da argento a nero. Fu un segno di vicinanza ancora una volta al movimento Black Lives Matter, che aveva organizzato diverse manifestazioni contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti. L’idea del cambio di colore delle monoposto fu proprio di Hamilton, ma venne accolta prontamente dalla Mercedes, nonostante a livello mediatico le sue macchine fossero ormai famose per il soprannone ‘frecce d’argento’.

La marca tedesca non ha mai polemizzato con Hamilton, in nessun momento, e questo ha solidificato il rapporto. Perciò, anche adesso che il futuro è ancora incerto, il team principal Toto Wolff ha fatto sentire la sua voce sulle trattative per il rinnovo: “Noi vogliamo continuare con lui”.

Hamilton: “Ecco quando mi sono avvicinato a Mercedes e Daimler”

Hamilton ha raccontato del cambio di colore della Mercedes al podcast On Purpose with Jay Shetty. “Penso di essermi avvicinato davvero molto a Mercedes Benz e Damiler perché loro sono stati così aperti mentalmente al punto che abbiamo potuto cambiare la macchina dal colore argento a nero nel 2020”. Aggiunge il pilota: “Io ho detto loro: la macchina è sempre stata argento, è sempre stata la freccia d’argento. Immaginate se cambiassimo il colore della livrea in nero, immaginate il messaggio che potremmo inviare”. Detto, fatto: “Così abbiamo avuto la macchina nera tutto l’anno. Non ne abbiamo parlato molto, abbiamo lasciato che fosse così e basta. E abbiamo vinto con quella vettura, con la quale ho conquistato il mio settimo titolo mondiale”.

La Mercedese è rimasta nera anche per tutto il 2021, dallo scorso anno è ritornata al tradizionale argento. Ma intanto il messaggio è risuonato bello e forte, con Hamilton come megafono.