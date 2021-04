Hamilton: "Questa pista è più adatta a noi"

Lewis Hamilton ha commentato positivamente le libere del Gp di Imola, che hanno visto le Mercedes davanti a tutti e le Red Bull in difficoltà: “Nell’ultima gara eravamo deboli in alcuni punti, ma penso che questa pista sia anche più adatta a noi. Abbiamo iniziato sin da subito con un ottimo assetto, non abbiamo avuto nessun problema particolare, finora abbiamo avuto un gran bel passo”.

“La pista si è evoluta in modo costante, con nessun problema particolare, il tracciato ha sempre avuto un buon grip, le gomme hanno funzionato molto bene. Ancora non abbiamo visto le Red Bull al meglio, penso che abbiamo avuto delle sessioni piuttosto pasticciate, con molto traffico, credo dunque che domani tireranno fuori il potenziale. Per quanto riguarda le gomme, sicuramente hanno sofferto meno oggi rispetto a quanto hanno fatto in Bahrain. C’è più fresco e le temperature certamente aiutano ad aumentare la loro resistenza”.

OMNISPORT | 16-04-2021 18:38