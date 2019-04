Herrera apre all'Inter

Con un contratto in scadenza tra due mesi, Ander Herrera è uno dei giocatori più cercati in queste ultime settimane. Il centrocampista spagnolo ha aperto alla cessione: "Ho ancora due mesi di contratto e non è il momento né per me né per il Manchester United di pensare al rinnovo. Ho il dovere di ascoltare lo United, ma anche altri club".

Herrera è cercato da Paris Saint Germain, Roma e, soprattutto, Inter: "Non chiudo le porte a nessuno e ciò che è chiaro per me è che voglio continuare a giocare in una grande squadra".



SPORTAL.IT | 10-04-2019 17:44