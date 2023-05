Heysel: la Juventus ricorda le 39 vittime

Un post da parte del club bianconero per quella serata tragica di 38 anni fa prima della finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool

29-05-2023 12:18

A 38 anni di distanza da quella notte tragica, la Juventus con un post ha voluto ricordare l’Heysel e i 39 morti prima della finale contro il Liverpool: “C’erano due squadre, pronte a una finale di Coppa dei Campioni, attesa da tutta Europa. C’era uno Stadio in Belgio e una notte che doveva essere di festa. C’erano migliaia di persone, quella notte, all’Heysel, migliaia di occhi che non vedevano l’ora di emozionarsi per una grande partita. C’erano 39 di loro che, quella partita, non la videro mai. Che c’erano, e non smetteranno mai di essere insieme a noi”.