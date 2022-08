Honda: ufficiale il biennale per Joan Mir

30-08-2022 09:58

Sarà un box piuttosto ricco (di titoli iridati) quello del prossimo anno in Honda HRC.

Joan Mir sarà infatti il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez all’interno della Honda HRC che con questa mossa, cerca di uscire da un profondo momento di crisi senza precedenti alzando il livello della coppia di piloti del team factory.

Il pilota maiorchino ha firmato un biennale, un accordo che lo ‘allinea’ con Marc Marquez il cui quadriennale è in scadenza proprio nel 2024. Ecco di seguito il comunicato ufficiale di Honda:

“Honda Racing Corporation è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di Joan Mir. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è affermato come un talento di livello mondiale fin dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016. Nel 2017 il numero 36 ha conquistato il titolo nella entry class in sella a una Honda, prima di passare alla classe intermedia l’anno successivo. Oltre a due campionati del mondo, il pilota spagnolo ha conquistato 12 vittorie nei Gran Premi e 33 podi. Il 24enne gareggerà in sella alla Honda RC213V nel Factory Team con un contratto biennale al fianco di Marc Marquez”.