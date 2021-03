Juve, i convocati per il Benevento: tornano Buffon e Bentancur

Buone notizie in casa Juventus per l’imminente sfida contro il Benevento: Gigi Buffon e Rodrigo Bentancur rientrano tra i convocati di Andrea Pirlo. Il primo, out nei giorni scorsi per lombalgia, nella giornata odierna s’è allenato regolarmente e, dunque, dovrebbe partire dalla panchina. Il secondo, invece, ha messo il COVID-19 alle spalle ed è pronto a fornire il suo contributo, sebbene non dall’inizio.

Nessun’altra novità dal fronte infermeria. In quanto Merih Demiral, Aaron Ramsey, Paulo Dybala e Alex Sandro torernanno tutti dopo la sosta nazionali. Proprio come confermato da Andrea Pirlo nella canonica conferenza da remoto pre match.

A questi assenti si aggiunge anche lo squalificato Juan Cuadrado, out per un turno. Per una formazione che, inevitabilmente, dovrà fare di necessità virtù.

Con Szczesny tra i pali; Danilo, De Ligt, Bonucci e Bernardeschi a comporre il pacchetto arretrato; Chiesa, Arthur, Rabiot e Kulusevski a centrocampo; Morata e Ronaldo in attacco.

OMNISPORT | 20-03-2021 21:29