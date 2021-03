I due no di Lukaku fanno felici i tifosi dell'Inter

Hai voglia a dire che lo schema dell’Inter è palla a Lukaku e pedalare. Considerato il rendimento strepitoso del centravanti belga, che potrà anche essere criticato da Cassano o da Di Canio ma che resta un giocatore che in serie A fa la differenza, sta trascinando i nerazzurri allo scudetto. Un’altra scommessa vinta da Antonio Conte che aveva chiesto il bomber come primo obiettivo di mercato subito dopo aver accettato la panchina interista.

Lukaku ha declinato le offerte del City

Aveva lasciato la Premier apparentemente senza troppi rimpianti Lukaku ma ora lo rivogliono fortemente proprio in Inghilterra. La Gazzetta parla di un forcing del City, che ha inserito il nome del centravanti dell’Inter in una lista che comprende Kane e Haaland ma i primi approcci hanno avuto esito negativo. Lukaku non ha aperto alla trattativa: all’Inter sta benissimo e pensa solo al suo club.

Dal belga no anche all’invito a Sanremo

E’ concentratissimo su questa stagione Lukaku al punto da aver rifiutato anche l’invito a Sanremo. Non male l’idea di Amadeus che avrebbe voluto sancire la pace definitiva con Ibrahimovic sul palco del Festival in eurovisione.

Niente da fare neanche stavolta: grazie mille ma niente Festival. C’è solo l’Inter e lo scudetto nella testa di Big Rom, le distrazioni non sono ammesse.

I tifosi applaudono Lukaku

Sui social i tifosi dell’Inter sono sempre più orgogliosi e felici del loro centravanti. Fioccano reazioni con applausi per i due no di Lukaku anche se c’è chi polemizza: “Strano che ora partino le voci a destabilizzare ma non ce la farete mai. Quest’anno sconfiggeremo tutti e tutta la vostra prostituzione intellettuale senza vergogna e senza dignità” o anche: “Impossibile che il City di Guardiola voglia Lukaku, non è il suo tipo di centravanti”. Infine un commento ironico: “Vedrai quando non arriva più lo stipendio”.

SPORTEVAI | 13-03-2021 09:55