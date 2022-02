I tifosi del Milan trovano l'errore, non è colpa di Maignan e Tomori

20-02-2022 10:02

Il buco nero in cui è entrato ieri il Milan a Salerno, con il gol di Rebic che ha almeno consentito ai rossoneri di portar via un punto dall’Arechi, ha agitato i sogni di tutti i tifosi che sognavano l’allungo in classifica e un primato ancor più solido, seppur virtuale viste le partite da giocare ancora dell’Inter. Se molti giornali hanno puntato il dito sugli erroracci di Maignan e Tomori, che sono costati ovviamente carissimo, i fan non se la sentono di considerarli i soli colpevoli.

Maignan e Tomori bocciati ma non condannati dal web

E’ indubbio che le due papere siano state probabilmente decisive ma su twitter i tifosi del Diavolo allargano le colpe a tutti e usano con costanza due parole-chiave: mentalità e concentrazione: “Cosi come il derby non te lo ha fatto vincere Maignan ma anche Maignan ieri non hai perso per colpa di Maignan” oppure: “anche Maignan rientra in quel discorso di step mentale che ancora manca al Milan, l’essere concentrati anche con le piccole senza giocare con sufficienza consapevoli di essere superiori”

Tutto il Milan sotto accusa per l’approccio alla gara

Fioccano i commenti: “Maignan e Tomori hanno palesato errori fatali, il problema a mio avviso è nella testa, la partita non è stata preparata bene, è una routine diventata una costante!” o anche: “Maignan non era concentrato e in generale l’attenzione non è stata sufficiente.. eccoti servito il 2-2 contro l’ultima in classifica”.

C’è chi scrive: “Se persino Maignan che è sempre super concentrato in partita sbaglia vuol dire che tutta la squadra aveva la spina scollegata”.

Arriva anche la difesa d’ufficio per il portiere: “Maignan ha sbagliato un’uscita, nulla di drammatico. Tra tutti si salvano davvero in un paio. Inutile puntare il dito quando la squadra ha fatto schifo” e ancora: “Per Maignan, fino a ieri elogi sperticati oggi ricoperto di fango. Non mi sembra normale tutto ciò” e ancora: “Non aspettavano altro….gli stai facendo ingoiare tanto fango…ora testa alla prossima….perché DEVI FARGLI ESPLODERE IL FEGATO” e infine: “Era da settembre che volevano metterci Maignan in prima pagina di fianco alla parola flop”.

