I tifosi della Juve presentano il conto a Allegri: Ci deve spiegazioni

24-11-2021 08:27

L’Europa era la casa felice della Juventus fino a ieri sera: se in campionato alti e bassi continui avevano destabilizzato l’ambiente e creato pessimismo, il cammino in Champions lasciava ben sperare ma il tonfo di ieri a Londra col Chelsea ha rimesso tutto in discussione. Non la qualificazione, che era già stata conquistata, ma la fiducia e la considerazione sul valore della squadra. Con il primo posto che ora è seriamente a rischio il pericolo di affrontare una big agli ottavi cresce in misura uguale alla paura di dover considerare fallimentare la stagione già a febbraio. E sotto accusa ci va, ovviamente, il tecnico Massimiliano Allegri.

I tifosi non credono più ad Allegri

Chiaro che i responsabili sono anche i giocatori, da Bentancur ad Alex Sandro, ma per i fan bianconeri cominciano ad essere troppe le cose che non vanno in Allegri. Al tecnico della Juve viene contestato quasi tutto, dalla scelta dei giocatori agli schemi fino alle dichiarazioni post-partita. E ora il popolo juventino chiede il conto, come si evince dai commenti sui social.

Parte la caccia al tecnico su twitter: “Allegri è al delirio totale. E buongiorno a chi se ne accorge oggi” o anche: “Allegri è un cattivo allenatore. Abbiamo capito. È felice così. L’importante è che non allenì la sua squadra del cuore”, oppure: “la Juve di Allegri gioca un calcio anni ‘80 di trapattoniana memoria… Catenaccio e contropiede…”.

C’è chi scrive: “Ci sono più chance che si dimetta il papa rispetto a quelle che ha Allegri di venire esonerato” o anche: “Sarebbe stato meglio continuare con l’apprendistato di Pirlo al posto di strapagare la carcassa svuotata di Allegri e pagare comunque un anno di vacanza ad Andrea”, oppure: “Pazzesco che dopo il tonfo di Stanford Bridge, Allegri minimizzi dicendo che non è arrabbiato perché il primo tempo è stato giocato all’altezza. Mi chiedo quali siano gli obiettivi delle Juve per quest’anno. Sicuramente non vincere in Europa evidentemente”

Il web è un fiume in piena: “io mi chiedo Allegri come fa a non vedere che Bentancur Sandro e Rabiot non posso fare i calciatori, l’hannno capito pure i muri ma tanto sono sempre quei giocatori che giocheranno sempre” e poi: “Ha distrutto Chiesa e schiera continuamente i peggiori della squadra” e infine: “Basta capire un po’ di calcio per vedere che Allegri è da squadre neopromosse che per sfangarla contro le avversarie, naturalmente più forti, gioca basso con ripartenze. La cosa curiosa è che le attuali neopromosse hanno smesso di farlo da anni, lui continua”.

SPORTEVAI