I tifosi della Juve sono pronti a scaricarlo ma un dubbio li tormenta

E’ proprio vero che il mercato non finisce mai: se da un lato c’è chi già si proietta sulla finestra di gennaio, dall’altro a tener banco sono i (tanti) rinnovi rimasti appesi e che coinvolgono tutte le big, dal Milan con Kessie all’Inter con Brozovic, dal Napoli con Insigne alla Juve con Dybala. Ed è proprio la trattativa con la Joya che sta facendo perdere la pazienza ai tifosi bianconeri. Il grande dubbio è che dietro il tira e molla ci sia un club (per il giornalista de il Bianconero Marcello Chirico sarebbe una società di serie A) che sta premendo per prenderlo gratis a giugno e starebbe suggerendo al giocatore di continuare a giocare al rialzo.

Ballano più di due milioni tra l’offerta della Juve e la richiesta di Dybala

Prosegue lo stallo riguardo al rinnovo contrattuale dell’argentino, con un altro – l’ennesimo – incontro all’orizzonte. Dybala si sente il leader tecnico della Juventus, dopo l’addio di CR7, e vorrebbe restare ma non c’è ancora l’accordo per prolungare: l’ultima proposta bianconera consisteva in un quadriennale da 8.5mln a stagione più 1mln di bonus. Dybala vorrebbe un quinquennale da 10mln più 2mln di bonus. Entro fine mese il nuovo meeting tra Jorge Antun (agente della Joya) e la dirigenza bianconera ma passi avanti non si registrano.

I tifosi pronti a scaricare la Joya

Fioccano le reazioni sui social: “se non sbaglio Lukaku prendeva 7.5, giocatore devastante che trascinava una squadra intera. questo gioca sulle uova e in media salta metà partite all’anno, arriverà attorno ai 10M e sarà il più pagato della Serie A. Follia totale, non si imparerà mai, c è poco da fare” o anche: “Fine settembre??? A forza di rinvii, arriva a giugno… la Juve è convinta di tenerlo o no?? Perchè tutte ste titubanze mi fanno dubitare, soprattutto vorrei sapere chi vorrebbe la Juve di forte per sostituirlo, a meno di 10 mln, Icardi o Halland no di sicuro” e ancora: “vabbè chiuderanno a 9+bonus….cmq troppo per uno che non fa una stagione decente da una vita” e poi: “Se davvero queste cifre sono reali, Dybala può andarsene a quel paese anche domani” e infine: “deve dimostrarlo in campo non solo a chiacchiere perché è da un bel po’che aspettiamo”

SPORTEVAI | 06-09-2021 10:50