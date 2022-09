Ibanez: "Mourinho sia cattivo che buono"

28-09-2022 21:26

Il difensore della Roma Roger Ibanez ha parlato di José Mourinho ai microfoni di Sportmediaset: “Lui è sia cattivo che buono, cosa che è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto”.

La Roma, che riprenderà il campionato sabato contro l’Inter, punta alle prime posizioni: “Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica”, ha proseguito il difensore.

Sul debutto con la maglia del Brasile, concluso con la vittoria sulla Tunisia, Ibanez ha poi commentato: “È andata alla grande, mi sono trovato benissimo con loro, non ho parole dell’esordio, porterò sempre con me questo momento, ma devo lavorare sempre”. Il giocatore ha poi ringraziato la Roma: “Il lavoro che facciamo in Nazionale dipende dalla Roma, se gioco o no. Ringrazio sempre la Roma”.