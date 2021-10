Ibra e Giroud insieme? Il popolo del Milan ha già deciso

18-10-2021 12:29

La vittoria in rimonta contro il Verona, arrivata al termine di due settimane in cui il Milan è stato tormentato dagli infortuni, ha regalato una ventata di ottimismo ai tifosi rossoneri. Se è vero che la squadra di Pioli ha ancora tanti giocatori ai box, è anche vero che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic e la forma in costante miglioramento di Olivier Giroud – autore del gol che ha avviato la rimonta rossonera sull’Hellas – permettono ai milanisti di essere sempre più ambiziosi.

Ibra e Giroud, coppia possibile

Ambizione che molti tifosi vorrebbero vedere trasformarsi in una formazione più coraggiosa in campo: con il rientro dei due attaccanti, infatti, sono tanti i milanisti che sui social chiedono a Pioli di rivedere il modulo di gioco e schierare insieme sia Ibrahimovic che Giroud, senza ritenerli uno alternativo all’altro.

“L’autogol di Gunter è stato fatto da Ibra col pensiero, il difensore aveva paura perché in area c’erano sia Ibra che Giroud. Questi sono i benefici di giocare con questi due campioni insieme, fai tremare gli avversari”, fa notare Paolino introducendo il tema su Facebook.

Stessa tesi per Scoopemi: “Gli avversari si spaventano se dietro hanno Ibrahimovic e Giroud…”. “Il gol che ha realizzato Giroud sabato sera è da vero centravanti, quello che ci è mancato negli ultimi anni. Pur rientrando Ibra non credo che dovremmo rinunciare a lui”, aggiunge Giovanni.

“Dopo la partita Ibra e Giroud hanno esultato insieme, sono pronti per essere una coppia fissa”, il parere di FPL. Orli, invece, riposta l’azione che ha portato al 3-2 sottolineando come Ibra e Giroud possano convivere in campo: “’Guardatevi i movimenti delle due punte, non due punte a caso, due punte chiamate Ibrahimovic e Giroud”.

I dubbi di parte dei tifosi

Altri milanisti, invece, sono scettici, anche perché la presenza di due punte vere spingerebbe in panchina il trequartista Brahim Diaz, tra i rossoneri migliori in questo avvio di campionato. “Dite quello che vi pare ma insieme dall’inizio non credo che li vedremo mai!”, scrive Angelo. E Marco gli fa eco: “Insieme solo un arma d’arrembaggio, come sabato sera…”.

SPORTEVAI