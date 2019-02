Ibrahimovic attacca di nuovo Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic torna ad attaccare Cristiano Ronaldo in un'intervista a Dazn. "Non ho detto che l'acquisto di Cristiano Ronaldo non sia stato grandioso, ho detto che non è una sfida. Andare in una delle squadre più forti del mondo, la Juventus, non è una sfida, dipende cosa si intende. Per me significa prendere una squadra e portarla in alto. In ogni caso è un grande acquisto per il calcio italiano. Grazie a lui si accresce l'hype attorno alla Serie A, la mia seconda casa".

A 38 anni, Zlatan non è ancora pronto per il ritiro e continuerà a giocare ancora in MLS: "Penso che dopo tanti anni, dopo tanta esperienza abbia tirato fuori il meglio di me stesso. Ho tirato fuori la giusta adrenalina, perchè ho giocato e superato tanti avversari, grandissimi difensori che hanno fatto emergare la parte migliore di me. Ora so come attivarmi e dare il meglio di me".

"Non sono più una sorpresa ora, sono una leggenda. La più grande sorpresa in MLS quale potrebbe essere? Penso si possano vedere cose che non c'erano il primo anno, siamo migliorati ma non vedo sorprese. Ormai è la normalità per noi. Forse Cincinnati, nuova squadra in MLS, può riuscire a fare grandi cose. Non sono inferiori a noi e possono costruire qualcosa di grande".

In Europa è ricominciata la Champions: "Penso che quest'anno la Champions sia davvero aperta, non c'è una squadra superiore all'altra, una favorita per la vittoria finale. Magari vincerà una delle mie vecchie squadre, PSG, Barcellona, Juventus, Manchester United. L'Inter è stata eliminata, il Milan non c'è. Ci sono quattro squadre e spero che una di loro possa vincere".

Modric: "E' uno dei centrocampisti più completi al mondo, detta il ritmo e ha una grandissima visione di gioco. Ha un controllo di palla fantastico, ho giocato contro di lui quando era giovane. Sono contento che abbia vinto il Pallone d'Oro e il premio di miglior giocatore del Mondiale. Modric è diventato esperto, di solito a giocatori come lui vengono considerati meno rispetto agli attaccanti. E' questione di sangue, sono felice perchè ho origini croate, è stato il suo anno".

SPORTAL.IT | 14-02-2019 10:25