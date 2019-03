Icardi, Marotta risponde a Nicoletti

Nel pre-partita di Inter-Lazio Giuseppe Marotta, amministratore delegato area Sport dell’Inter, ha parlato a 'Sky Sport' della delicata situazione di Mauro Icardi, tornato ad allenarsi con il gruppo in settimana dopo oltre un mese di assenza, ma non incluso da Luciano Spalletti nella lista dei convocati per la partita contro i biancocelesti.

Una scelta, quest’ultima, non gradita dall’avvocato Nicoletti, il professionista che sta seguendo la diatriba tra Icardi e la società: “Stimo moltissimo Nicoletti per la sua grande professionalità, ma onestamente non si può pretendere che l’avvocato sappia prima di tutti o prima di tanti avvocati i convocati, questa è una cosa di fantacalcio” ha detto Marotta a riguardo.

Poi, una difesa dell’operato di Spalletti: “Il reinserimento da parte di Icardi avviene gradualmente e credo che tornando ai compiti difficili anche quello dell’allenatore oggi è un ruolo molto difficile. Ma sicuramente bisogna riconoscere alla figura dell’allenatore un diritto che è quello di scegliersi i propri collaboratori, di scegliere i giocatori da mandare in campo e quindi anche i giocatori da convocare. Un obbligo che è quello di tenere alti i valori della Società, che rappresentano anche la leadership della Società. Da questo punto di vista non si può dire niente a Spalletti, perché ha agito nel migliore dei modi a tutela di questi valori e del patrimonio tecnico della Società, nel bene dell’Inter".



SPORTAL.IT | 31-03-2019 22:00