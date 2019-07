ICC 2019: Juventus-Tottenham live, diretta tv e streaming

Nulla è scontato, se si valuta la resa di quella compagine che di nuovo ha formazione e allenatore. Come per l’Inter di Antonio Conte (il grande ex), la Juventus così come verrà schierata dal neo tecnico, Maurizio Sarri, potrebbe entusiasmare o destare perplessità sul versante del gioco, talmente poco scontato l’esito di questi cambi.

Il calcio estivo aiuta anche in questo. E l’International Champions Cup è una occasione ghiottissima, in questo senso. Per la formazione bianconera l’attesa dei tifosi è crescente, dopo il ritiro alla Continassa, considerato lo spessore tecnico e fisico dell’avversario, finalista in Champions.

JUVE-TOTTENHAM, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

In questa International Champions Cup 2019, la Juve se la vedrà con il Tottenham domenica 21 luglio alle ore 13:30 in un match asiatico, che verrà giocato precisamente a Singapore. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva, come l’intera torneo amichevole estivo, su Sportitalia che trasmetterà anche in streaming i match previsti in calendario sul sito sportitalia.com.

