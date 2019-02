Iemmello si sfoga: "Fischiato un anno intero"

Ha fatto rumore il dito medio fatto da Iemmello sotto il settore dei tifosi del Benevento durante la partita tra gli Stregoni e il Foggia. L'attaccante rossonero in prestito dal club campano ha smentito su Instagram il gestaccio.

"Questo gesto non era sicuramente rivolto alla curva del Benevento, anche perchè, come si può ben notare, il mio sguardo è verso la bandierina. Detto ciò, non mi abbasserò mai a certi livelli nonostante io sia stato fischiato un anno intero. Buona vita a tutti, non mi abbasserò mai al livello di chi cerca di strumentalizzare certe cose".

SPORTAL.IT | 24-02-2019 13:25