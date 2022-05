Iervolino: "Più facile salvare l’Italia che la Salernitana"

30-05-2022 23:08

“Più facile salvare l’Italia che la Salernitana”: lo ha detto il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Libero.

Proprietario del club dallo scorso gennaio, Iervolino è tornato sull’incredibile stagione dei granata e sulla salvezza raggiunta in extremis in Serie A: “Ho sempre nutrito un grande amore per la città e per il calcio, anche se non avrei mai pensato che un giorno avrei investito in una squadra. Ho speso dieci milioni per comprare la squadra e altri dieci per ricostruirla, a tempo di record, con undici uomini nuovi”.