"Ignorato il protocollo": il Tweet di Marelli diventa virale

Juventus-Napoli non si è giocata sul campo, ma si sta disputando sui social. Da giorni i tifosi dell’una e dell’altra squadra si rincorrono per far valere le proprie ragioni e un punto d’incontro è diventato anche il profilo Twitter dell’ex arbitro Luca Marelli. Il motivo? Un post dell’ex arbitro sulla clamorosa vicenda del match tra le nazionali Under 21 di Islanda e Italia, rinviato in extremis per i rischi legati al Covid.

Marelli: “Ignorato il protocollo Uefa”

Ecco il Tweet dell‘ex fischietto della sezione di Como: “La partita Islanda-Italia Under 21 è stata rinviata dalla UEFA dopo la decisione dell’autorità sanitaria islandese che ha imposto la quarantena alla delegazione italiana. In sostanza l’Islanda ha ignorato il protocollo UEFA che non ha potuto far altro che rinviare”.

Il parallelismo con Juve-Napoli

Inevitabile, al di là dell’indubbio attaccamento collettivo alle sorti degli azzurrini, scorgere anche un parallelismo con la vicenda del match non giocato tra Juventus e Napoli. Anche in quel caso una squadra, il Napoli, è stato fermato dall’autorità sanitaria locale, l’Asl, dopo che erano emerse positività nel gruppo alla vigilia del match. Solo che in quella circostanza le autorità calcistiche, Lega e Figc, non hanno disposto il rinvio della partita.

Le reazioni dei tifosi al Tweet di Marelli

“L’ASL di Reykjavík…..”, scherza subito un follower e Marelli raccoglie l’assist: “Forse stai ironizzando ma, nella sostanza, è proprio così”. Anche Marco scherza, parafrasando una celebre battuta del film Mediterraneo di Salvatores: “Concedimela: Islandesi Napoletani una fazza una razza”. Per Cristiana invece c’è poco da scherzare: “C’è una leggera ‘differenza’ ma sostanziale. L’autorità sanitaria islandese è intervenuta sulla delegazione italiana,non sulla propria. Il paragone sarebbe stato azzeccato se fosse stata la Asl di Torino a vietare al Napoli di muoversi”. Pronta la replica di un altro follower: “La competenza era islandese perché erano in Islanda. Il Napoli era a Napoli e non a Torino. Secondo la sua logica l’Asl di Torino aveva competenza territoriale a Napoli? Lasci perdere”.

