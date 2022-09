Igor Tudor si gode Sanchez: “Farà ancora meglio”

30-09-2022 11:53

Venti punti in 8 giornate valgono momentaneamente il 2° posto in Ligue 1: è un buon avvio di campionato per l’Olimpique Marsiglia di Igor Tudor.

L’allenatore ex Udinese continua a stupire ed anche in questo venerdì sera punta ad allungare la striscia di risultati positivi contro l’Angers.

In una dichiarazione rilasciata al giornale L’Equipe ha però voluto sottolineare come uno degli ingredienti di questo super avvio sia Alexis Sanchez. L’attaccante ha lasciato Appiano Gentile la scorsa estate non senza polemica, e ha detto sì alla causa francese per riscattarsi: “Alexis è stato molto bravo ad inizio stagione, è arrivato senza aver fatto nessuna preparazione. Sono sicuro che farà ancora meglio, sarà più connesso alla squadra e anche fisicamente starà meglio”.