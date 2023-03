Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha confessato nel corso di un’intervista che uno dei suoi figli ha subito violenze a scuola e la sua reazione

24-03-2023 12:37

La vita di una mamma famosa e ricca non sempre è priva di problemi. La dimostrazione è Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, che nel corso di un’intervista ha confessato i problemi che affronta tutti i giorni nel suo ruolo di mamma.

Lady Ronaldo, la confessione: Hanno picchiato i nostri figli a scuola

Nonostante la ricchezza e la popolarità, le sfide che affronta Lady Ronaldo sono le stesse che affrontano tutte le mamme nella vita di tutti i giorni come ha confessato la stessa protagonista: “A scuola li picchiano e non si difendono – ha detto a proposito dei suoi bambini in una dichiarazione decisamente scioccante – Uno dei miei figli è tornato a casa piangendo perché lo avevano picchiato. Gli ho chiesto perché non si è difeso, ma la verità è che insegno loro a non picchiarsi a vicenda e a scuola sono molto educati. Non vorrei mai che i miei figli andassero in giro a fare a botte”.

Georgina Rodriguez e il ruolo di “mamma in carriera”

Georgina Rodriguez nel corso di un’intervista rilasciata a El Horminguero ha parlato delle sue difficoltà nel gestire gli impegni professionali e il ruolo di mamma, rivelando di aver trovato un’organizzazione che le consente di essere sempre presente: “Amo i bambini, sono molto organizzata. Noi mamme conosciamo molto bene i nostri figli e abbiamo la pazienza di educarli e dedicare loro il tempo. Hanno sempre personalità molto diverse”.

Cristiano Ronaldo e Georgina: 5 figli e la vita in famiglia

Cristiano Ronaldo ha cinque figlie: il primo Cristiano Junior lo ha avuto da una donna ancora sconosciuta nel 2010, poi sono arrivati i due gemelli Mateo ed Eva nati con l’aiuto di una madre surrogata nel 2017, poi la piccola Alana Martina nel 2017 ed Esmeralda nel 2022 da Georgina. La Rodriguez ha spesso rivelato di considerare tutti e cinque come se fossero figli suoi e di non fare alcuna differenza.