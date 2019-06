Il consiglio di Biasin: Inter, non fartelo scappare

Fabrizio Biasin ha ben chiaro cosa serva al centrocampo dell’Inter per fare il salto di qualità. Il giornalista indica un giocatore in particolare, uno che il club di Conte non deve lasciarsi assolutamente scappare. Si tratta di un giovane, di un italiano, di un calciatore che della sua squadra è già bandiera ma che a Milano verrebbe di corsa. Un calciatore che costa tanto, ma si tratterebbe di un investimento a lungo termine.

Il Tweet – Sul suo profilo Twitter Biasin è chiarissimo. Ecco il suo messaggio: “Prendetevi tutto il tempo che serve, non fatevi tirare il collo, trattate anche sui centesimi perché è giusto fare così… ma poi portatelo ad Appiano perché il ragazzo (anche se c’è chi storce il naso… mah) è forte forte forte”.

Le reazioni – L’invito del giornalista alla società nerazzurra scatena le discussioni dei follower. Qualcuno concorda, anche se il nome di Barella scatena entusiasmi tiepidi tra i tifosi dell’Inter. Franco, ad esempio, scrive: “Forte forte forte per una squadra di mezza classifica. Buono per fare il comprimario nell’Inter“. Un altro sottolinea: “Per me è forte. Così come Chiesa ma i campioni sono un’altra cosa. Per me”. Un altro è entusiasta dopo aver ammirato la prestazione di Barella contro il Belgio in Under 21: “Ho visto più verticalizzazioni di Barella nel primo tempo, che l’Inter in tutto lo scorso campionato”. Qualcun altro è caustico nei commenti: “Oddio è lo stesso tweet che facesti per Gagliardini“, oppure “Buon giocatore, ma se l’Inter spera di andare a prendere la Juve con Sensi e Barella credo sia fuori strada”.

SPORTEVAI | 23-06-2019 11:29