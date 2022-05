Il Cosenza ringrazia Larrivey e resta in Serie B, Vicenza in C

20-05-2022 22:34

Il Cosenza piega per 2-0 il Vicenza al Marulla nella gara di ritorno dei playout di Serie B e resta nella Serie cadetta, condannando i biancorossi alla retrocessione in Lega Pro (salvo ripescaggio per la penalizzazione della Reggina).

I calabresi ribaltano il ko di misura subito all’andata al Menti grazie alle reti segnate nella ripresa da Larrivey al 47′ (tap-in da pochi passi dopo un precedente colpo di testa di Zilli) e al 68′ su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Brosco in area vicentina.

Il Vicenza non ha più le forze per rimontare, nel finale ovazione per Larrivey al momento del cambio. Finisce con il Marulla in delirio per la salvezza, i biancorossi aspettano la sentenza sulla Reggina (in guai finanziari) e sperano ancora di essere ripescati.

OMNISPORT