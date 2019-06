Il crollo di Michael Terlizzi: "La tua voce mi ha dato forza"

Come spesso avviene nel salotto di Barbara d’Urso, il day after sviscera quanto di non detto e supposto nella puntata serale del Grande Fratello. Contrariamente alle aspettative, a lasciare la casa di Cinecittà è stato Michael Terlizzi, figlio dell’ex pugile ed ex naufrago Franco, che tanto ha difeso e sensibilizzato nel corso di questa edizione i presenti su temi quali il rispetto e l’educazione. Temi non banali, su cui la stessa conduttrice a più riprese si è soffermata con i concorrenti.

“Devo dire che la tua voce, la voce di Cristiano (Malgioglio, ndr) e la voce di Iva (Zanicchi, ndr) mi hanno dato forza”, ha affermato Terlizzi nel corso del suo intervento a Pomeriggio Cinque. Come spesso e volentieri ha dimostrato, la sua gentilezza e la sua dolcezza nel porsi nei confronti degli inquilini e del pubblico hanno contribuito a renderlo un personaggio ancora più interessante. Quel crollo che abbiamo visto e che la d’Urso ha sintetizzato con un “eri diventato paranoico”, lo rende il più umano tra i partecipanti a questa edizione.

La sua storia, raccontata durante la permanenza tra le mura della casa del GF e da suo padre, ha contribuito a dare uno spessore a questo ragazzo, già Temptation Island, assai diverso rispetto ai suoi avversari-amici, in primis Cristian Imparato. Sono emerse sfaccettature inaspettate, anche in un secondo livello di realtà.

Del suo indirizzo sessuale si è molto scritto e parlato, senza aggiungere altro se non ulteriore simpatia nei riguardi di Michael. E altrettanto si è discusso in merito a certe espressioni, alcuni soprannomifin troppo allusivi per chi, come Terlizzi, ha pubblicamente ammesso il proprio dramma umano vissuto e condiviso con suo padre e sua madre, i quali hanno ribadito come abbiano affrontato gravi difficoltà per aiutare il loro ragazzo a superare i limiti di questa sua lieve malformazione.

La commozione di suo padre Franco, all’annuncio della fine della sua avventura, sono una pagina autentica di un GF emozionale, tra i più forti degli ultimi anni.

Michael adesso riprende il suo percorso professionale all’esterno, lontano dai riflettori del Grande Fratello che gli hanno conferito popolarità e un futuro da definire a livello televisivo.

VIRGILIO SPORT | 05-06-2019 11:56