Il Crotone esonera Modesto. Al suo posto, pronto Lerda

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il club ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso rivolgendogli un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera“. Con questo comunicato, Il Crotone ha esonerato ufficialmente Francesco Modesto, arrivato all’inizio della scorsa stagione dalla Pro Vercelli e reintegrato dopo l’interregno da dimenticare di Pasquale Marino.

Modesto, crotonese di nascita e che non ha saputo evitare la retrocessione in Serie B, potrebbe tornare a sedersi proprio sulla panchina della Pro Vercelli, club con cui il Crotone intrattiene da un paio d’anni un forte rapporto di collaborazione, per quanto “non ufficiale”. Sulla panchina dei pitagorici, salvo sorprese, arriverà Franco Lerda, ultima guida tecnica, guarda caso del club dei 7 Scudetti.