Il flashback di Lorenzo: "Jerez 2013? Ritrovai Marquez in aereo..."

Il contatto tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez durante il Gp di Jerez de la Frontera nel maggio 2013 è entrato nella storia della MotoGP.

Grazie a quella manovra ardita, tanto simile a quella che Valentino Rossi compì otto anni prima nei confronti di Sete Gibernau, l’allora debuttante pilota della Honda prese il comando della classifica scalzando proprio Lorenzo e avviandosi a vincere il primo titolo iridato nella classe regina della propria carriera.

Otto anni più tardi e alla vigilia della nuova edizione del Gp di Jerez, Lorenzo è tornato sull’accaduto durante “99 secondi”, la sua rubrica sul proprio canale YouTube, svelando un gustoso retroscena.

“Ricordo che volli salire per ultimo sull’aereo di ritorno da Jerez a Barcellona per evitare contatti con Marc che stava aspettando il volo con Alzamora e Santi Hernandez. Quando salii sull’aereo però notai che il mio numero di posto era lo stesso nella fila in cui era seduto Marc. A quel punto Santi si mise in mezzo tra noi per creare un muro…”.

“Appena scesi lo guardai per intimidirlo e gli chiesi ‘Sei pronto per la prossima gara?’. Ma non mi rispose”.

Ma le coincidenze non finirono qui..: “Sembra impossibile pensarlo, ma ritrovai Marquez al mio fianco anche due settimane dopo nel volo verso Le Mans. Invece che uomini Yamaha avevo di nuovo vicino lui…”.

OMNISPORT | 29-04-2021 11:32