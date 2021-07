Il giallo in casa Lazio fa sognare i milanisti: "Sta arrivando”

Scoppia un giallo in casa Lazio e sul web i tifosi del Milan iniziano a fremere: Luis Alberto, infatti, non si è presentato alle visite mediche programmate ieri dal club biancoceleste. Il centrocampista spagnolo ha mancato dunque l’inizio del ritiro, pare per prendersi qualche giorno di relax in più.

Il giallo in casa Lazio

Naturalmente, però, la sua assenza ha fatto rumore: Luis Alberto è uno dei pezzi pregiati della squadra di Lotito, oltre che un sogno di mercato del Milan, che vorrebbe farne l’erede di Hakan Calhanoglu sulla trequarti.

L’assenza di ieri del giocatore spagnolo ha dunque scatenato le reazioni soprattutto dei tifosi rossoneri: molti di loro, infatti, iniziano a credere che Luis Alberto possa davvero essere acquistato dal Milan.

Il sogno dei tifosi milanisti

“Ma il fatto che Luis Alberto non si sia presentato al raduno può darci un minimo di speranza o è inutile sognare?”, domanda timidamente su Twitter Joaquin. “Per Luis Alberto è fatta”, si sbilancia deciso invece Colorious. “Ti prego Paolo, figlio di Cesare: portami Luis Alberto”, l’invocazione a Maldini da parte di Nicc.

Pelmilan s’è invece già fatto trascinare dall’entusiasmo: “Sto guardando Luis Alberto skills and goals su YouTube prima che arrivi la smentita”. Menni ne approfitta per bacchettare i colleghi di tifo: “Io comunque mi ricordo a novembre dicembre i milanisti che che scrivevano che Calhanoglu fosse migliore di Luis Alberto, ovviamente robe che leggevi solo sui social”.

Michael, invece, resta scettico: “Voi credete a Luis Alberto quando Lotito ci ha fatto pagare 20 milioni Biglia che andava in scadenza?”. Paolo, infine, ironizza sull’arrivo di Sarri alla Lazio, alludendo a una chiacchierata tra l’allenatore e Luis Alberto prima dell’inizio degli allenamenti: “Beh, possiamo dire che la telefonata con Sarri è andata bene”.

SPORTEVAI | 08-07-2021 11:15