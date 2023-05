Il Manchester City di Guardiola e Haaland ha vinto la Premier League 2022/23. Video

L’incredibile stagione dei Citizens può trasformarsi in un'annata indimenticabile: dopo aver conquistato la Premier League, infatti, sognano di realizzare il triplete

21-05-2023 21:02

La Premier League 2022/23 si tinge di Azzurro. Dopo un inizio di stagione in cui il Manchester City si è visto strappare la Community Shield dal Liverpool, gli Sky Blues si sono resi protagonisti di un’annata praticamente perfetta, laureandosi campione d’Inghilterra a una giornata dal termine del campionato dopo un’incredibile rimonta ai danni dell’Arsenal, che era rimasto in vetta per trenta giornate consecutive.

ManCity, una Premier League da record

Uno dei protagonisti di questa cavalcata è stato sicuramente Erling Haaland. L’attaccante norvegese, alla prima stagione in Inghilterra, è riuscito a realizzare la bellezza di 36 reti, superando il record di marcature in una singola stagione di Premier League di Andy Cole e Alan Shearer (34) che resisteva dal 1993. Non si tratta però dell’unico uomo da record in questo City. Pep Guardiola è diventato, infatti, il primo allenatore a conquistare tre scudetti consecutivi in tre dei maggiori campionati europei, dopo quelli vinti alla guida del Barcellona – dal 2008/09 al 2010/11 – e sulla panchina del Bayern Monaco – dal 2013/14 al 2015/16.

Guardiola e un triplete da conquistare

La stagione del Manchester City va ben oltre la conquista della Premier League. Nel prossimo mese i Citizens si giocheranno le finali di FA Cup – il 3 giugno contro i cugini del Manchester United – e della Champions League – il 10 giugno contro l’Inter. Qualora dovesse riuscire in questa impresa diventerebbe la seconda formazione inglese a riuscirci – proprio dopo i Red Devils – e Pep Guardiola il primo allenatore a conquistare due triplete, tra l’altro con due squadre diverse, visto che il primo era arrivato sulla panchina dei Blaugrana.

