Il Marocco fa reclamo alla Fifa: "Mancano due rigori"

15-12-2022 23:45

Esposto della Federcalcio della Fifa nei confronti della Fifa per l’arbitraggio del messicano Ramos durante la semifinale contro la Francia.

Il Marocco ha protestato per due calci di rigore negati: nel primo tempo per fallo di Theo Hernandez su Sofiane Boufal e nel secondo per un intervento di Tchouameni su Amallah.

“La Federazione difenderà fino alla fine gli interessi della squadra nazionale e seguirà tutte le strade possibili per rendere giustizia ai Leoni”. Il Marocco ha perso per 2-0 contro i Bleus, e sabato giocherà la finalista per il terzo posto contro la Croazia.