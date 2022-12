15-12-2022 12:03

La Francia conquista la finale dei Mondiali e si prepara a giocare la sfida con l’Argentina nell’ultimo atto di Qatar 2022. E’ stata una vera e propria cavalcata quella della formazione transalpina, Deschamps ha guidato una squadra che è sembrata praticamente perfetta fino a questo momento e capace soprattutto di trovare ogni volta un giocatore diverso in grado di fare la differenza.

Qatar 2022, il Mondiale da sogno di Olivier Giroud

E’ stato un Mondiale da sogno quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese nel Milan a 36 anni continua a fare la differenza dimostrando di essere l’uomo delle grandi occasioni. Capace di aspettare il suo momento e di piazzare la zampata giusta, o meglio “la girata”. Qatar 2022 lo porta nella storia visto che le sue 53 reti realizzate con la maglia dei Blues lo rendono il migliore realizzatore della storia della nazionale francese, che pur di grandissimi attaccanti ne ha avuti. E come se non bastasse ieri è arrivata anche la notizia che il Tours, squadra che milita nello Championnat National 3 (quinta divisione francese) ha deciso di intitolargli lo stadio (l’attaccante ha giocato al Tours dal 2008 al 2010).

Qatar 2022, la definitiva consacrazione di Theo Hernandez

Un errore di gioventù nel 2017 ha tenuto Theo Hernandez troppo a lungo lontano dalla maglia della Francia. In quella occasione l’esterno del Milan (che però era ancora al Real Madrid, ndr) decise di rifiutare una convocazione per concentrarsi sulla sua avventura con i Blancos, salvo poi postare una foto che lo ritraeva in vacanza. Da quel momento il calciatore non è mai stato preso più in considerazione fino al settembre del 2021. In Qatar, Theo ha cancellato tutti i dubbi a suon di prestazioni e anche nella semifinale contro il Marocco ha fatto vedere di essere uno degli esterni più forti al Mondo.

Milan, tifosi in estasi per la prova di Theo Hernandez

La semifinale con il Marocco ha confermato ancora una volta, ce ne fosse bisogno, il valore dell’esterno della Francia. Sui social i tifosi del Milan, e non solo, sono impazziti per l’esterno a cominciare dal compagno di squadra Rafael Leao, fresco dall’eliminazione con il Portogallo, he ha twittato: “Theo è il miglior terzino sinistro al mondo”. Ma sono i tifosi che sono letteralmente scatenati: “Quanto siamo fortunati ad avere uno del genere”, scrive Hauge. Mentre Zinco manda un messaggio ai rivali interisti: “Theo Hernandez deve essere stato creato dall’energia karmica scaturita da tutte le nefandezze sfangate dall’Inter in tutta la loro storia. Mai visto uno farli fumare così tanto. Tra l’altro essendo palesemente così forte”.